Рятувальники назвали причину виникнення пожежі на військових складах у Сватовому

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 19 год. 35 хв. 29 жовтня у м. Сватове Луганської області по вул. Новостаробельська на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонни боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок події загинуло 2 осіб та 4 особи травмовано, є випадки пошкодження окремих житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Водночас у прес-службі Міністерства оборони УНІАН повідомили, що за уточненими даними, внаслідок пожежі та детонації було травмовано чотирьох військовослужбовців Збройних сил України, одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранення.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок зі Сватового, де проживають майже 20 тис. населення, самостійно виїхало близько 5 тис. осіб.