Розкидані снаряди і уламки: Журналіст оприлюднив фото з місця згорілого складу в Сватовому

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Слава Маричев, опублікувавши фото з місця події.

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"Сватове. Біля складу все всіяне снарядами і уламками. Працюють близько сотні саперів - прочісують поля, дороги, околиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті події загинули 2 людини, є випадки пошкодження окремих житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок зі Сватового, де проживають майже 20 тисяч осіб, самостійно виїхало близько 5 тис. осіб.

Рятувальники заявили, що причиною пожежі на військових складах в м. Сватове Луганської області стало спрацьовування сигнальної ракети.