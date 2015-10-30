Попередньо, причиною пожежі на військових складах у Сватовому стала диверсія супротивника – Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Степан Полторак заявив на засіданні Ради реформ у Міноборони.

«Причина займання з'ясовується. За попередніми даними, причиною стали диверсійні дії противника. Для дестабілізації обстановки в регіоні”, - сказав Полторак.

Також міністр додав, що за його розпорядженням створено комісію, яка минулої ночі прибула на місце події. У складі комісії працюють заступники міністра, заступники начальника Генерального штабу Збройних сил.

Крім того, Полторак повідомив, що на даний час, за уточненими даними, в ході цієї надзвичайної події четверо військовослужбовців Збройних сил отримали поранення, а один загинув.

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“Це вартовий, який якраз ніс службу з охорони цього об'єкту”, - додав міністр.

Також він повідомив, що, за даними Луганської військово-цивільної адміністрації, в результаті вибухів загинула одна цивільна особа і декілька отримали поранення.

За інформацією Полторака, станом на 9.00 ранку пожежу на складі боєприпасів було локалізовано, нових осередків займання не спостерігається. Особовий склад військової частини разом з підрозділами ДСНС розпочав інженерну розвідку й розмінування території, яка постраждала внаслідок пожежі. Створено 20 груп розмінування, у складі яких понад 100 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів.

Раніше Міністерство оборони повідомляло, в результаті події загинули двоє осіб (1 - військовий і 1 - цивільний) та 5 поранені.