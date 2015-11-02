У Сватовому пролунав черговий вибух

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"На території складу о 14:00 зафіксовано поодинокий вибух. О 14:15 залучено пожежний танк Міноборони. Від ДержНС на місці працює 4 автоцистерни для заправки пожежного танку водою з пожежного потягу", - йдеться у повідомленні.

У ДержНС додали, що станом на 17:00 робота об’єктів життєзабезпечення (енерго-, газо та водопостачання) у місті Сватове та прилеглих населених пунктів відновлена повністю.

У службі повідомили, що в місті продовжують функціонувати три пункти обігріву. На разі до них звернулися 915 чоловік .

"З початку виконання робіт, оперативним штабом від місцевого населення отримано 234 заявки щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, з яких виконано 210", - додали в прес-центрі.

Як повідомлялося, внаслідок вибухів на арсеналі у Сватовому загинули чотири особи та постраждало 16.