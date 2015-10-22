Тука: пішохідний пункт пропуску в Луганській області буде відкрито 27 жовтня

Як повідомляє прес-служба адміністрації з посиланням на її голову Георгія Туку, відкриття переходу в Станиці Луганській заплановано наступного вівторка, і всі служби вже підготовлені до відкриття пункту.

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Георгій Тука пояснив, що перенесення відкриття пункту не має вплинути на безпеку при проведенні місцевих виборів.

"Вже узгоджено створення двох додаткових сполучень за напрямками Станиця Луганська - Сєвєродонецьк та Станиця Луганська - Білокуракине", - йдеться в повідомленні.

Раніше Луганська область перенесла відкриття пішохідного пункту пропуску на лінії розмежування через загрозу провокацій бойовиків.