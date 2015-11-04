Через пожежу в кардіології "Охматдиту" евакуювали 55 дітей і 150 співробітників (фото)

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу по вулиці В'ячеслава Чорновола, 28/1, надійшла до служби порятунку "101" о 08:21.

Пожежу було локалізовано о 08:42, ліквідовано - о 08:55.

За даними ДСНС, пожежа виникла на 3-му поверсі в кабінеті старшої медичної сестри на площі 25 квадратних метрів. В результаті пожежі в приміщенні кабінету спрацювала протипожежна сигналізація, що сприяло оперативному прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів.

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Під час гасіння пожежі з будівлі було евакуйовано 55 дітей, 15 дітей залишилося у відділенні інтенсивної терапії під наглядом обслуговуючого персоналу – загрози їхньому життю і здоров'ю від небезпечних факторів пожежі немає, запевняють в ДСНС.

Також рятувальники вивели в безпечну зону 150 осіб обслуговуючого персоналу.

На місці події працювали 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу.