На Куликове поле в Одесі 2 травня пожежні машини прибули через 30 хвилин після виклику - звіт

Про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, презентованому сьогодні в Києві.

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У звіті зазначається, що перший дзвінок до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС надійшов о 19.31, одразу після того, як спалахнули перші намети на Куликовому полі, і вже після того дзвінки надходили неодноразово.

"Хоча найближча пожежна частина перебувала менш ніж у п’яти хвилинах їзди від Куликового поля, перші пожежні машини прибули більш як за 30 хвилин: ДСНС у своєму службовому розслідуванні визначила час прибуття як 20.09", - повідомляють у Раді Європи.

Зазначається, що аудіозапис начебто телефонних дзвінків до оперативно-координаційного центру пізніше було опубліковано в Інтернеті. На ньому можна почути диспетчера, яка говорила особам, що телефонували, що від палаючих наметів на відкритому просторі не було ризику, після чого вона припиняла розмову; в якийсь момент вона радилася зі своїм керівником, чи варто їй і надалі відповідати таким чином, на що отримала схвальне рішення. Коли надійшли перші дзвінки про пожежу в Будинку профспілок, диспетчер відповідала, що інформацію взято до відома. Однак між першим дзвінком про пожежу в Будинку профспілок та наказом на відправлення першої пожежної машини була 10-хвилинна затримка.

Крім цього, у звіті також вказується, що агресивна поведінка з боку активістів на Куликовому полі не дозволила пожежним бригадам вчасно виконувати свої обов’язки. "Відповідно до звіту Тимчасової слідчої комісії ВР, було дві причини для затримки пожежних машин на Куликове поле", - йдеться в документі.

"Перша полягала в тому, що пан Боделан (тодішній начальник ГУ ДСНС в Одеській області), який на той момент був на Куликовому полі, подзвонив о 19.32 до оперативно-координаційного центру та наказав диспетчерам, що пожежні машини можна було відправляти тільки за його командою: пан Боделан повідомив TСК, що він взяв на себе особисту відповідальність за відправлення пожежно-рятувальних підрозділів, з метою недопущення загрози життю рятувальників, ураховуючи ситуацію із захопленням пожежної машини трьома годинами раніше", - повідомляють у Раді Європи.

Також відповідно до доказів, які представники ДСНС надали ТСК, агресивна поведінка з боку активістів не дозволила пожежним бригадам виконувати свої обов’язки, а заходи щодо гасіння пожежі могли розпочатися тільки після проведення перемовин з активістами і, як результат, створення безпечного коридору для пожежних бригад.

Однак "Група 2 травня" поінформувала МДГ, що у своєму розслідуванні вони не знайшли жодних доказів перешкоджання пожежним бригадам.