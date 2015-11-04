ЗМІ: У Криму розбився приватний літак, є загиблі

18:31, 04 листопада 2015
Суспільство
939 0

Три людини загинули, за попередніми даними, в середу ввечері при аварії приватного літака в Криму.

Самолет Cessna / scimall.co.kr

Про це повідомило РИА Новости джерело в місцевих екстрених службах.

"В районі гори Клементьєва поблизу Коктебеля з невстановленої поки що причини впав приватний літак Cessna. За попередніми даними, загинули пілот повітряного судна і два пасажири", — сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожРосійський літак перед катастрофою раптово почав втрачати вертикальну швидкість - FlightRadar24

Обставини авіаційного інциденту встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter