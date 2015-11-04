ЗМІ: У Криму розбився приватний літак, є загиблі

Про це повідомило РИА Новости джерело в місцевих екстрених службах.

"В районі гори Клементьєва поблизу Коктебеля з невстановленої поки що причини впав приватний літак Cessna. За попередніми даними, загинули пілот повітряного судна і два пасажири", — сказав співрозмовник агентства.

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Обставини авіаційного інциденту встановлюються.