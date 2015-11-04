ЗМІ: У Криму розбився приватний літак, є загиблі
18:31, 04 листопада 2015Суспільство
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Три людини загинули, за попередніми даними, в середу ввечері при аварії приватного літака в Криму.
Літак Cessna / scimall.co.kr
Про це повідомило РИА Новости джерело в місцевих екстрених службах.
"В районі гори Клементьєва поблизу Коктебеля з невстановленої поки що причини впав приватний літак Cessna. За попередніми даними, загинули пілот повітряного судна і два пасажири", — сказав співрозмовник агентства.
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Обставини авіаційного інциденту встановлюються.
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