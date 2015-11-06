Звільнити не можна судити

В країні з п’ятниці на суботу цього місяця наступить правовий колапс. Завтра вступає в силу Закон України «Про Національну поліцію» та одночасно втрачає чинність ЗУ «Про міліцію». Українське кримінальне право виявилося неготовим до таких кардинальних змін і виною у цьому є затримка – запізнення Верховної Ради з прийняттям відповідних законів або внесенням доповнень в кримінально-процесуальне законодавство України. В результаті цієї реформи міліцію як орган внутрішніх справ буде ліквідовано. Тоді як Національна поліція поки що залишиться створеною на папері.

Одночасно через неприйняття парламентом закону «Про органи внутрішніх справ» Національна поліція України не отримує статус органу внутрішніх справ. Натомість через законодавчий ребрединг вона стає органом державної влади, діяльність якого координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністерство внутрішніх справ. Але це півбіди, основною проблемою цієї патової ситуації є несформований на завтра слідчо-оперативний апарат Національної поліції. Вчорашні слідчі та оперативні працівники міліції до формування кримінальної поліції отримають статус «тимчасово виконуючих обов’язки» без права на проведення процесуальних дій у досудовому розслідуванні.

Через халатне ставлення народних депутатів до виконання єдиного законотворчого обов’язку для нас, громадян, можуть наступити неприємні наслідки. Тимчасово призупиниться діяльність органу досудового розслідування. Тобто не будуть проводитися слідчо-оперативні роботи з розкриття кримінальних правопорушень. Процесуальні керівники прокуратури не зможуть ефективно в розумні строки здійснювати процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, і, відповідно, – якісне державне обвинувачення. А це створює умови для того, щоб адвокати реально небезпечних злочинців скористалися правовими помилками, бездіяльністю народних депутатів – і розпочали розвалювати в судах будь-які кримінальні справи: хоча б на тій підставі, що досудове розслідування здійснювали неуповноважені на те особи.

Розпочнеться масове «ґвалтування органу судочинства». Злочинці не понесуть справедливу кару за вчиненні кримінальні правопорушення.

Така ситуація вимагає термінового втручання – як законодавчої, так і виконавчої гілки влади. Депутатам варто завершити змагання у популізмі та стати до виконання своїх прямих законотворчих обов’язків. Слід невідкладно прийняти закон «Про органи внутрішніх справ» або доповнити чи внести зміни до вже прийнятих законів. А Міністерству внутрішніх справ у найкоротші строки – після законодавчого врегулювання – провести формування кримінальної, патрульної поліції.

Руслан Радецький, перший заступник прокурора Деснянського району м. Києва