Росія формує чергову колону "гумконвоя" в Україну

Про це з посиланням на МНС Росії повідомляє РИА Новости.

Планується, що чергова, 44-а за рахунком, колона МНС Росії з гуманітарною допомогою відправиться в Донбас у найближчі дні.

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"Сьогодні (у понеділок) рано вранці з Ногінського рятувального центру МНС Росії в Ростовську область вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової автомобільної колони з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей", - сказав представник відомства.

В Донському рятувальному центрі МНС Росії до машин з Ногінська приєднаються автомобілі з інших регіонів.