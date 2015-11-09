Росія формує чергову колону "гумконвоя" в Україну
08:53, 09 листопада 2015Суспільство
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Вантажні автомобілі МНС РФ з так званою гуманітарною допомогою для жителів Донбасу відправилися з підмосковного Ногінська в Ростовську область РФ, де почалося формування 44-ї автоколони.
REUTERS
Про це з посиланням на МНС Росії повідомляє РИА Новости.
Планується, що чергова, 44-а за рахунком, колона МНС Росії з гуманітарною допомогою відправиться в Донбас у найближчі дні.
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"Сьогодні (у понеділок) рано вранці з Ногінського рятувального центру МНС Росії в Ростовську область вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової автомобільної колони з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей", - сказав представник відомства.
В Донському рятувальному центрі МНС Росії до машин з Ногінська приєднаються автомобілі з інших регіонів.
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