Погода на сьогодні: метеорологи обіцяють невелике потепління
Проте все ще буде вітряно і дощитиме.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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По всій території України в середу прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура в західній та південній частині вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
У Київській області також буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
У Києві небо буде хмарним з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.