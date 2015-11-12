Погода на сьогодні: у четвер прогнозують невеликі дощі

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Синоптики прогнозують, що сьогодні, 12 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями.

У західних, вдень і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на заході та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°

У Києві небо також буде хмарним з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.