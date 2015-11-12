РФ готує позов до Гаазького суду проти України через нібито геноцид населення окупованого Донбасу - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«З метою відволікання уваги від трагічних подій в Сирійській Арабській Республіці, де зафіксовано непоодинокі випадки загибелі цивільного населення від дій збройних сил РФ, керівництво Росії готує провокацію міжнародного масштабу проти України. Її мета – дискредитація керівництва нашої держави, отримання приводу для подання позову проти України до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, а також створення підґрунтя для виходу РФ з Мінського процесу», - заявив Лисенко.

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За його словами, здійснюється фабрикація псевдодоказів так званого «геноциду Україною російськомовного населення Донбасу». Зокрема, виготовляються документальні матеріали про нібито знищення українськими військовими близько 400 будинків та 500 осіб (зокрема, жінок, дітей та осіб похилого віку) у селі Сокільники Слов’яносербського району Луганської області, яке зараз перебуває на тимчасово окупованій території неподалік лінії розмежування сторін.

До проведення цієї роботи залучаються співробітники ФСБ, Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил РФ, Слідчого комітету Росії, а також представники так званих «силових структур» терористичної організації «ЛНР». Пропагандисти використовують реальні факти руйнувань у с. Сокільники та загибелі його мешканців, які постраждали від рук бойовиків та російських військ у ході бойових дій наприкінці 2014 – на початку 2015 рр.

За словами Лисенка, на основі цих фактів, які будуть презентовані як так звані «результати розслідування правоохоронних органів «ЛНР», вже готуються інформаційно-пропагандистські матеріали для ЗМІ та судові позови. Для нагнітання атмосфери істерії та ненависті планується проведення історичних паралелей з трагічними подіями у Хатині під час Другої світової війни та югославських війн 90-х рр. ХХ ст.

«Водночас здійснюється психологічна обробка місцевого населення, яке окупанти намагаються схилити до надання необхідних для Росії «свідчень», - заявив Лисенко.

Також він додав, що РФ хоче видати за жертв сил АТО близько 500 загиблих цивільних, в тому числі дітей, яких нібито вбили в ході «геноциду російськомовного населення Донбасу».