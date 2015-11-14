Президент доручив посилити заходи безпеки в аеропортах і ввести спецрежим на кордоні

Про це глава держави повідомив в "Твіттері".

"Провів нараду силових відомств. В Україні будуть вжиті посилені заходи безпеки в аеропортах, містах, запроваджений спецрежим на кордонах", - написав Порошенко.

Читайте такожЄвросоюз закличе G20 відповісти на терористичну загрозу - Туск

Згідно з повідомленням на сайті президента, у зв'язку з терористичними атаками в Парижі Порошенко провів екстрену нараду з керівниками силових відомств і дав доручення керівництву Національної гвардії ввести на два тижні посилений режим несення служби.

Він доручив керівникам МВС та Національної поліції вжити заходів і провести міжвідомчу нараду із залученням СБУ для координації дій по боротьбі з тероризмом.

Також мають бути надані доручення керівництву Національної гвардії України. "І сьогодні мінімум на два тижні ввести посилений режим несення служби, виставити посилений контроль на в'їзді в основні міста в Україні, встановити посилену охорону в аеропортах, на вокзалах, на мостах і у всіх місцях, де масово збираються люди", - сказав глава держави . Крім того, за його словами, необхідно посилити заходи безпеки з супроводу офіційних делегацій.

Читайте такожВ ході атак в Парижі загинуло 8 терористів

"Прошу з усією серйозністю поставитися до тих загроз, які зараз стоять", - підкреслив Порошенко.

Окрему увагу було приділено питанню підвищення боєготовності Державної прикордонної служби України та Збройних сил України на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули понад 150 людей.