У Львові призначили нового очільника патрульної поліції (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Львова, сьогодні відбулося його офіційне представлення.

«Освіта вища, у 2007 році закінчив Львівський національний університет імені І. Франка. Спеціальність за освітою: психологія. Протягом 6 місяців проходив службу в Збройних силах України (квітень – вересень 2014 року), брав участь в антитерористичній операції на території Донецької і Луганської областей», – повідомляє прес-служба поліції.

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Що стосується попереднього керівника патрульної поліції Львова Юрія Зозулі, у прес-службі патрульної поліції Львова повідомили, що він призначений начальником управління Патрульної поліції міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 36-річний Антон Пузиревський до цього призначення обіймав посаду командира третього батальйону управління патрульної поліції Львова. Уродженець міста Червонограда Львівської області.

26-річний Юрій Зозуля очолював патрульну поліцію Львова з 20 серпня.

Олександра Фацевича, який очолював патрульну службу Києва, 6 листопада призначено заступником голови Національної поліції України - головою патрульної поліції України.