У Львові призначили нового очільника патрульної поліції (фото)
У Львові т. в. о. начальника Управління патрульної поліції в місті призначений рядовий поліції Антон Пузиревський.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Львова, сьогодні відбулося його офіційне представлення.
«Освіта вища, у 2007 році закінчив Львівський національний університет імені І. Франка. Спеціальність за освітою: психологія. Протягом 6 місяців проходив службу в Збройних силах України (квітень – вересень 2014 року), брав участь в антитерористичній операції на території Донецької і Луганської областей», – повідомляє прес-служба поліції.
Читайте такожКерівника патрульної поліції Львова Зозулю оштрафували за перевищення швидкості
Що стосується попереднього керівника патрульної поліції Львова Юрія Зозулі, у прес-службі патрульної поліції Львова повідомили, що він призначений начальником управління Патрульної поліції міста Києва.
Як повідомляв УНІАН, 36-річний Антон Пузиревський до цього призначення обіймав посаду командира третього батальйону управління патрульної поліції Львова. Уродженець міста Червонограда Львівської області.
26-річний Юрій Зозуля очолював патрульну поліцію Львова з 20 серпня.
Олександра Фацевича, який очолював патрульну службу Києва, 6 листопада призначено заступником голови Національної поліції України - головою патрульної поліції України.