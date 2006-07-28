Мінбуд підвищив опосередковану вартість будівництва житла в Україні в третьому кварталі ц.р. на 2,6%, порівняно з другим кварталом, - з 2 783 до 2 856 грн. за кв. м (з урахуванням ПДВ).

Як повідомили УНІАН у міністерстві, відповідний наказ №257 від 25 липня 2006 року підписав міністр будівництва Павло КАЧУР.

За даними міністерства, опосередкована вартість по регіонах з 1 липня, порівняно з 1 квітня, зросла, як мінімум, на 2,38% (в АР Крим) і максимум на 2,8% (у Чернігівській області).

Зокрема, опосередкована вартість житла в Києві зросла на 2,6% - з 3 134 до 3 216 грн. за кв. м, і залишається найвищою в Україні.

На другому місці за рівнем опосередкованої вартості будівництва – м. Севастополь, де цей показник зріс на 2,6% - з 3 000 до 3 078 грн. за кв. м, далі йде АРК (зростання 2,38% - з 2 980 до 3 051 грн. за кв. м), Харківська область (зростання 2,6% - з 2 844 до 2 918 грн. за кв. м), Волинська область (зростання 2,6% - з 2 837 до 2 911грн. за кв. м).

Найнижча опосередкована вартість будівництва житла встановлена в Кіровоградській області (зростання 2,6% - з 2 500 до 2 565 грн. за кв. м) і Луганської (зростання 2,6% - з 2 546 до 2 613грн. за кв. м).

Порівняно з першим кварталом (на 1 січня 2006 року), опосередкована вартість у третьому кварталі зросла на 5,1%.

Довідка УНІАН. Показники опосередкованої вартості носять рекомендаційний характер і використовуються при плануванні обсягів держінвестицій, визначенні розміру пайової участі при зведенні житла, обсягів фінансування будівництва житла за рахунок державних капіталовкладень.

Показники опосередкованої вартості враховують вартість зведення житлового будинку: загальні будівельні роботи, облаштування інженерних систем, монтаж інженерного устаткування, електромеханічного та іншого оснащення, роботи з упорядкування і спорудження внутрішньомайданчикових інженерних мереж, витрати на проектування, затвердження проекту та організацію будівництва, а також прибуток, податки, збори та обов`язкові платежі, встановлені державою.

Витрати, пов`язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів, ці показники не враховують.

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