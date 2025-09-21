Цей план схожий з пропозицією, яку розглядає Європейський Союз.

Британський уряд розглядає можливість фінансування нової хвилі кредитів Україні за рахунок мільярдів фунтів стерлінгів російських державних активів, заморожених у Великій Британії.

Як пише Politico, план представила міністр фінансів країни Рейчел Рівз. Вона не оголосила конкретних деталей про те, як працюватиме цей план, але наполягала, що кредити відповідатимуть міжнародному праву і не передбачатимуть постійної конфіскації російських державних активів.

Вона наголосила, що Велика Британія "розглядатиме тільки варіанти, які відповідають міжнародному праву і є економічно та фінансово відповідальними".

Відео дня

Хоча левова частка російських активів - 185 млрд євро - заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, близько 25 млрд фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії.

Як заявили в Мінфіні Британії, ці гроші підуть на фінансування британської програми "репараційних кредитів", яка "працюватиме в унісон" із програмою ЄС. Також зазначається, що "розглядаються" пропозиції, які можуть "розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігаються у Великій Британії".

Заморожені активи РФ

План Британії схожий із пропозицією, яку розглядає Європейський Союз. Як писали ЗМІ, ЄС обговорює способи використання заморожених російських активів для підтримки так званого "репараційного кредиту" Україні. За схемою, обговорюваною в Брюсселі, Україна почне виплачувати цю позику тільки після того, як отримає репарації від Росії за шкоду, завдану війною.

Також у Сенаті США представили законопроєкт, яким пропонується зобов'язати Вашингтон раз на три місяці перераховувати Україні кошти із заморожених російських активів. Передбачається, що кожного разу Україні виділятимуть не менше $250 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: