Дрон розроблено для ударів по ворожих цілях на дистанціях до 2100 км.

Український виробник безпілотників Warbirds of Ukraine на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 представив новий далекобійний ударний дрон-камікадзе під назвою Zozulya. Як повідомляється на сайті розробника, безпілотник розроблено для глибоких ударів по ворожих цілях на дистанціях до 2100 км.

Крейсерська швидкість безпілотника - 130 км/год, а максимальна - 180 км/год. БПЛА може нести бойову частину від 10 до 50 кг залежно від відстані. Якщо на 2100 км Zozulya може закинути від 10 до 15 кг бойової частини, то з максимальною БЧ у 50 кг дрон працює на відстань до 1100 км.

Як пише "Оборонка", дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії ворожому спуфінгу. У польотному контролері літака розробники використали інерційну систему власної розробки, яка за відсутності GPS протягом тривалого часу уникає великих відхилень від курсу.

Відео дня

Вартість безпілотника становить близько 40 тисяч доларів. Zozulya вже отримала кодифікацію Міністерства оборони України й активно закуповується для ЗСУ. На сьогодні компанія виготовила близько 100 цих БПЛА, і вони вже застосовувалися в бойових умовах - для ударів по об'єктах на окупованих територіях.

Українські дрони - новини

Раніше у Львові представили новий підводний український дрон TOLOKA, він здатний долати відстань у 2000 км і перевозити до 5 тонн вантажу.

Також раніше українська компанія Fire Point, яка вже виробляє далекобійні ракети "Фламінго", представила ударний безпілотник у класі "middle strike".

Вас також можуть зацікавити новини: