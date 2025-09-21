Уражено три вертольоти Мі-8​​​​​​​.

Дрони Головного управління розвідки здійснили чергову вдалу операцію в окупованому Криму, знищивши дорогу техніку окупантів.

Як повідомили у ГУР, авіапарк росіян на тимчасово окупованому півострові скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

"В результаті операції уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Нєбо-У", - йдеться у повідомленні.

Розвідники показали кадри операції, зокрема, знімок уламків одного зі знищених вертольотів Мі-8.

Удари по Криму

У серпні бійці ГУР ефектно уразили дорогий російський комплекс в окупованому Криму. Йдеться прорадіолокаційну станцію (РЛС) 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф". "Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" - схоже, це фіаско", - писали розвідники.

Згодом українські ракети "Нептун" вдарили по окупованому Криму, неподалік Армянська - там пошкоджено 6 катерів, загинув військовослужбовець.

А на початку вересня в Криму Сили оборони уразили два російські гелікоптери Мі-8 та буксир.

