Кремль прагне використати витік для тиску на Захід і посилення страху в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін міг організувати або схвалити витік інформації Bloomberg про подальше посилення ударів по українській енергетиці та критичній інфраструктурі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), "заяви кремлівських інсайдерів продовжують свідчити про те, що Путін залишається відданим своїй стратегії війни на виснаження проти України та Заходу". На думку експертів, Захід досі не зміг змусити Кремль змінити підхід.

Bloomberg 20 вересня повідомив, що джерела, близькі до Кремля, заявили: Путін вважає військову ескалацію найкращим способом змусити Україну до переговорів на його умовах. Ті ж джерела наголосили, що російський лідер оцінив: президент США Дональд Трамп навряд чи "багато зробить" для посилення оборони України. Також зустріч у серпні на Алясці переконала Путіна, що Вашингтон не прагне активно втручатися у війну.

Відео дня

Використання витоку інформації

Аналітики підкреслюють, що Кремль має повний контроль над інформаційним простором і не допускає випадкових витоків. Тому Путін, імовірно, свідомо дозволив поширити інформацію, щоб:

посіяти страх в українському суспільстві напередодні зими,

підживити наратив про неминучість перемоги РФ,

використати розбіжності між США та ЄС.

Водночас в ISW наголошують, що акценти кремлівських джерел ігнорують системні проблеми російської армії, яка вже неодноразово виявляла свою неспроможність досягти поставлених Кремлем стратегічних цілей.

"Військова перемога Росії в Україні не є неминучою. Україна, США та європейські партнери зберігають вплив на результат війни", – підсумували експерти.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва.

Як пише Bloomberg, нещодавня тактика РФ показує, наскільки ознаки стриманості з боку США підбадьорюють Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.

Вас також можуть зацікавити новини: