Це був перший виліт у рамках місії НАТО "Східний страж".

Британські винищувачі почали патрулювати небо над Польщею, здійснивши свій перший виліт у рамках місії НАТО "Східний страж" із захисту повітряного простору країни. Як ідеться в повідомленні на сайті британського уряду, місія спрямована на зміцнення оборони західного альянсу після вторгнення російських безпілотників цього місяця.

Повідомляється, що два винищувачі Royal Air Force Typhoon вилетіли з британської військової бази у східній Англії в п'ятницю ввечері, щоб патрулювати польське небо і стримувати та захищатися від повітряних загроз з боку Росії, зокрема й від безпілотників, після чого повернулися до Великої Британії рано вранці в суботу.

Британський уряд заявив, що це було відповіддю на "найбільш значне порушення" повітряного простору НАТО з боку президента Росії Путіна з моменту початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Ця місія посилає "ясний сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено", - заявив міністр оборони Джон Гілі.

Російська загроза НАТО

Як писав УНІАН, останніми тижнями Росія почала провокувати НАТО. Спочатку російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі, а днями одразу три російські винищувачі увірвалися в повітряний простір Естонії, провівши там загалом 12 хвилин.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має жорстко реагувати на подібні російські провокації. Зокрема в таких ситуаціях, на його думку, можна збивати російські літаки.

