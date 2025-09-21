Такий контракт створить ще 190 робочих місць по всій Великій Британії.

Велика Британія побудує два літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-7A Wedgetail для Повітряних сил США. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Згідно з контрактом, британська компанія Boeing UK проведе переобладнання двох пасажирських Boeing 737 у літаки E-7A Wedgetail.

"Новий контракт на постачання сучасних літаків спостереження для ВПС США дозволить створити понад 150 робочих місць у Бірмінгемі та ще 190 робочих місць по всій Великій Британії. Контракт принесе додаткові 36 млн фунтів стерлінгів британській економіці та зміцнить статус Великої Британії як світового лідера в оборонній промисловості, що допоможе вперше за понад п'ятдесят років побудувати у країні військові літаки для Сполучених Штатів", - зазначили у заяві.

У межах контракту два існуючі пасажирські літаки Boeing 737 будуть серйозно модернізовані та оновлені для створення двох високотехнологічних прототипів літаків раннього попередження та спостереження.

Також відомо, що у програмі беруть участь понад 40 британських постачальників, разом з будівництвом двох нових інженерних об'єктів на базі Королівських ПС Lossiemouth.

"Велика Британія вже замовила три сучасні літаки раннього попередження Boeing E-7 Wedgetail, які стануть важливою складовою національної оборони країни, використовуючи радари та датчики для виявлення ворожих літаків, ракет або дронів на відстані понад 300 миль (480 км - УНІАН). Wedgetail планується ввести в експлуатацію Королівськими повітряними силами у 2026 році", - додали у пресслужбі уряду.

