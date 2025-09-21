Інцидент із МіГ-31 над Естонією змушує НАТО розглянути нові правила застосування сили

НАТО готується посилити правила застосування сили після нового првокаційного інциденту за участю РФ над Балтикою. У п’ятницю три російські МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії. За словами прем’єр-міністра Крістен Міхал, "їм наказали відійти після сигналу, але вони не пішли так швидко, як могли б", пише The Times.

Москва заявила, що це була "планова місія" до Калінінграда. Проте транспондери літаків були вимкнені, а на звернення естонських диспетчерів пілоти не відповідали.

Дебати всередині НАТО

Подія викликала дискусії про необхідність зміни правил ведення бойових дій. За словами маршала авіації Грега Бегвелла, колишнього старшого командира RAF, "буде важко визначити це як ворожий акт — і Путін це знає". Він вважає, що альянс повинен провести межу між "ворожим актом" і "ворожим наміром".

Крістен Міхал наголосив, що італійські F-35, які базуються в Естонії, були готові збити російські літаки, якби отримали наказ. Він закликав військових керівників НАТО обговорити зміну правил уже наступного тижня.

Колишній британський військовий аташе в Москві Джон Форман застеріг від ескалації:

"Не в наших інтересах перерости від цих рутинних російських провокацій до збройного зіткнення… Спокійніші голови перемогли, вони повинні знову".

Втім, інші експерти наголошують, що занадто м’яка реакція може підірвати довіру до альянсу. "Сіра зона перестає бути сірою, коли вона стає чорно-білою", — сказав Бегвелл, натякаючи на можливість збиття російських літаків у майбутньому.

Контекст і ризики

Цей інцидент став четвертим порушенням естонського повітряного простору російською авіацією від початку року. Він відбувся на тлі операції НАТО "Східний вартовий", у рамках якої країни Альянсу посилили патрулювання над Східною Європою.

Лідери ЄС також закликають до жорсткішої лінії. Кая Каллас, колишня прем’єр-міністерка Естонії, написала:

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні проявляти слабкість".

Аналітики нагадують, що подібна ситуація вже траплялася: у 2015 році Туреччина збила російський бомбардувальник, який порушив її кордон. Тоді один пілот загинув, але конфлікт не переріс у масштабну ескалацію.

НАТО планує розглянути зміни до правил застосування сили на зустрічі командувачів у Бельгії цього тижня. Головним питанням стане нове визначення "ворожих намірів". Водночас, як зазначають дипломати, багато членів альянсу виступають за обережність, особливо враховуючи небажання адміністрації Дональда Трампа йти на ескалацію.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Міноборони Естонії показало на карті вторгнення російських МіГ-31 у її повітряний простір. Зокрема на карті можна побачити траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вторгнення російських літаків "безпрецедентно зухвалим". Крім того, країна викликала російського дипломата після такого порушення свого повітряного простору.

