Україна випередила Росію за рівнем фінансової грамотності населення - дослідження

04:07, 19 листопада 2015
Суспільство
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Росія в звіті, підготовленому рейтинговим агентством Standard & poor's та Глобальним центром дослідження фінансової грамотності, поступилася за показниками відсотка фінансово грамотних громадян Зімбабве і Танзанії.

REUTERS

Доповідь була опублікована в середу, 18 листопада, на сайті материнської компанії S&P McGraw Hill Financial, пише Дождь.

В Росії, згідно з дослідженням, 36% фінансово грамотних громадян, у Зімбабве, наприклад, цей показник дорівнює 41%, Танзанії — 40%. Випередили Росію також і Україна (40%), Замбія (40%), Уругвай (45%), Польща (42%).

Найвищий відсоток фінансово грамотних жителів автори дослідження виявили в Ізраїлі (68%), Голландії (66%), Норвегії (71%), Швеції (71%), Великобританії (67%). У США, наприклад, рівень фінансової грамотності становить 57%, в Японії — 43%.

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Найнижчі показники виявилися в Сомалі (15%), Таджикистані (17%), Ємені (13%), Афганістан (14%).

Дослідники пояснюють, що фінансова грамотність передбачає здатність дорослої людини розуміти, як «працюють» гроші, тобто оцінюється їх здатність заробляти, вкладати або жертвувати кошти.

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