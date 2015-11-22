Активісти проводять віче на Майдані Незалежності

21-22 листопада на Майдані Незалежності в Україні відзначають День Свободи та Гідності в честь Революції Гідності та Помаранчевої революції.

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