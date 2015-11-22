Активісти проводять віче на Майдані Незалежності
15:09, 22 листопада 2015Суспільство
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21-22 листопада на Майдані Незалежності в Україні відзначають День Свободи та Гідності в честь Революції Гідності та Помаранчевої революції.
На віче в центрі Києва зібралося понад 300 осіб / radiosvoboda.org
У центрі Києва на Майдані Незалежності активісти проводять віче.
Як повідомляє Радіо Свобода, зібралися близько 300 осіб.
21-22 листопада на Майдані Незалежності в Україні відзначають День Свободи і Гідності в честь Революції Гідності і Помаранчевої революції.
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Напередодні, 21 листопада, активісти заблокували проведення концерту на Майдані Незалежності, приуроченого до другої річниці початку Евромайдана. Людей обурило, що річницю Евромайдана хотіли відзначити як свято. Активісти організували альтернативну сцену та відмежувалися від офіційного заходу.
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