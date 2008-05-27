ЄС скасував квоти на метал з України

Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу скасувала квоти на імпорт металопродукції з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення ухвалене 26 травня.

Як повідомляв УНІАН, на думку заступника міністра промислової політики України Сергія ГРИЩЕНКА, після вступу до СОТ і відміни квот на поставку української металопродукції в країни ЄС українським металургійним підприємствам не слід значно перевищувати обсягів поставок, що склалися, до країн ЄС.

За його словами, після відміни квот ЄС на імпорт української металопродукції зростання обсягів її поставок в ЄС не має перевищувати 5%. «У разі більш значного збільшення імпорту в ЄС українського металу, це може бути сприйнято як агресія відносно європейського ринку металу, що спричинить порушення проти українських виробників антидемпінгових або спеціальних розслідувань», - зазначив С.ГРИЩЕНКО.

Таким чином, на його думку, не слід чекати збільшення імпорту української металопродукції в країни ЄС більш як на 5%.

Довідка УНІАН. На початку травня 2008 року Єврокомісія запропонувала скасувати квоти на імпорт металопродукції з України.

Пропозиції передбачали скасувати діючі угоди між Україною і ЄС про торгівлю окремими видами металопродукції.

18 червня 2007 року Україна і Європейський Союз підписали в Люксембурзі нову угоду про торгівлю металургійними виробами. Згідно з документом, квота на імпорт метпродукції з України в ЄС була визначена в 1 млн. 320 тис. тонн.

Угода передбачала автоматичне продовження наступного року у разі, якщо сторони не мають заперечень. При продовженні угоди наступного року передбачалося автоматичне збільшення обсягу квот на всі види метпродукції, що підлягають квотуванню, на 2,5%. Угода мала втратити силу в день, коли Україна стане членом СОТ.

Україна стала членом СОТ 16 травня цього року.