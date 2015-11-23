"Немає сприяння": У ГПУ назвали саботажем роботу Мін'юсту щодо розслідування справ чиновників Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, “такого сприяння, як хотілося б, немає. Інколи ми навіть можемо допустити наявність певної протидії... Це в якійсь мірі можна назвати саботажем”.

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Горбатюк зазначив, що, зокрема, співробітники Мін'юсту блокують розслідування справ проти екс-міністрів юстиції Олександра Лавриновича та Олени Лукаш. Так, за словами представника ГПУ, на запит прокуратури до Мін'юсту щодо можливої розтрати Лукаш 2,5 млн грн, відомство відповіло, що “немає відповідних фахівців для оцінки збитку”.

Також Горбатюк зауважив, що заяви міністра юстиції Павла Петренка у тиску на співробітників відомства з боку Генпрокуратури є абсурдними і неправдивими.