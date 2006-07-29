Силовики пишуть історію організованої злочинності в Криму

Співробітниками Генеральної прокуратури України, Департаменту карного розшуку МВС України і управлінням карного розшуку ГУМВС України в АР Крим задокументована злочинна діяльність озброєної злочинної групи "Грифон".

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУМВС України в АР Крим.

За повідомленням ЦГЗ, встановлено, що на початку 1996 років 11 жителів Керчі, керуючись корисливими мотивами, пов`язаними з насильницьким заволодінням грошима і майном приватних підприємців, керівників підприємств, установ і організацій різних форм власності, створили озброєну банду, яка впродовж 1994-1996 рр. здійснила ряд тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивств і замахів на вбивство.

«Банда була добре організована, ролі її членів чітко визначені, встановлено жорсткий порядок підлеглості, дисципліни, конспірації. Ватажком банди була придбана вогнепальна зброя, засоби зв`язку, автотранспорт, орендоване приміщення в нежилому будинку, зокрема підвал, який використовувався для насильницького утримання, тортур і вбивств людей», - повідомили в ЦГЗ.

За даними правоохоронців, у липні 1995 року з метою перерозподілу сфер злочинного впливу лідер "Грифона" досяг угоди з іншим озброєним злочинним формуванням Керчі ОЗГ Кельзона про спільну фізичну ліквідацію конкуруючого організованого злочинного угруповання "Адар".

«На совісті банди "Грифон" викрадення, тортури і вбивства кількох членів ОЗГ "Адар" на замовлення ОЗГ Кельзона. Ними ж позбавлені життя кілька підприємців і бізнесменів. При цьому розправи мали вкрай жорстокий характер, жертви зазнавали страшних мук. Наприклад, бандою неодноразово використовувався метод насильницького захоплення громадян, в ході якого бандити часто представлялися співробітникам спецпідрозділу "Беркут", після чого жертва вивозилася на берег моря, на катері доставлялася на середину Керченської протоки, де приречену людину били, потім зв`язували риболовецькою сіткою і, людину в свідомості, з якорем, скидали у відкрите море», - говориться в повідомленні.

У серпні 1996 року ватажка "Грифона" було вбито в бандитських розборках.

Зараз особи всіх членів банди встановлені, 7 із них арештовані, один відбуває покарання за пізніше скоєний злочин на території Російської Федерації, двоє оголошені в розшук.