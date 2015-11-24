На Вінниччині зростають обсяги житлового будівництва

За цим показником область посіла 8 місце серед регіонів України.

Майже половина житла збудована у м.Вінниця. Так, продовжується забудова мікрорайонів обласного центру, серед яких: "Набережний квартал" по вул.Чорновола, "Старе місто" по вул.Покришкіна, "Вишенька" по вул.Келецькій, "Поділля" на перехресті вул.Пирогова-Скалецького.

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Здійснено будівництво групи багатоповерхових житлових будинків по вул.Фрунзе та реконструйовано нежитлові приміщення під житлові квартири по вул.Червоноармійській.

Серед районів області лідером з будівництва та введення в експлуатацію житла виступає Вінницький район. Продовжується будівництво житлових будинків в мікрорайоні "Академічний" на землях Бохоницької сільської ради та в с.Агрономічне. Введено в експлуатацію багатоповерховий будинок в с.Зарванці.

Крім того, у рамках виконання Програми доступного житла завершено будівництво 8-квартирних житлових будинків в смт.Літин, містах Гайсин та Шаргород. Також перепрофільовано адмінбудівлю під житловий будинок у м.Липовець та громадський центр під гуртожиток в с.Четвертинівка Тростянецького району.​