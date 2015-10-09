На сайті парламенту Великої Британії з'явилася петиція про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом

Відповідна петиція "Визнати Голодомор, український голод 1932-33, актом геноциду" офіційно зареєстрована на сайті парламенту.

У петиції сказано, що Голодомор був організований радянською владою.

Також відзначається, що впродовж більше року 7,5 млн людей померло від голодної смерті.

25 країн на цей момент визнали Голодомор актом геноциду, як це визначено у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.

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Окрім того, відзначається, що за умови, якщо петиція набере 10 тис. підписів, уряд Великої Британії повинен розглянути її, а за умови, якщо вона набере 100 тис. підписів - ця петиція повинна бути внесена на дебати у парламент.

Кінцевий термін для набрання необхідної кількості підписів спливає 22 березня 2016 року.

Наразі петиція набрала 335 підписів.