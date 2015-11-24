Українським поліцейським заборонили вести сторінки в "Одноклассниках" та "Вконтакте"

Українським поліцейським заборонили мати акаунти в російських соціальних мережах "Однокласcники" та "Вконтакте".

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналіз соціальних мереж патрульних виявив 7 поліцейських з антиукраїнськими поглядами.

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«Хочу заспокоїти тих, хто сьогодні не може спокійно спати після інформації про те, що в патрульну поліцію України потрапили проросійські громадяни з антиукраїнськими поглядами. На сьогодні з 5500 патрульних поліцейських, з аналізу соціальних мереж, визначено лише 7 осіб. Це 1/800 від тих, хто пройшов тести і був відібраний для служби у поліції. Зрозуміло, що, може, тих, хто писав у соцмережах під час Майдану і початку агресії Путіна більше, ніж 7 осіб. Хтось стер записи в соцмережах. Хтось закрив акаунт», - заявив член колегії МВС України Антон Геращенко.

У майбутньому, за словами Геращенка, при прийомі в Національну поліцію питання лояльності буде враховуватися.