Росія відкрила справу проти Віри Савченко

На такі кроки в РФ пішли нібито за образу федерального судді Верховного суду Чеченської республіки РФ у справі громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

Про це у Twitter повідомив російський адвокат Марк Фейгін.

Адвокат розмістив фотокопію доручення Управління Федеральної служби судових приставів РФ по Чеченській республіці начальнику відділу організації дізнання УФССП по Ростовській області про провадження окремих слідчих дій.

"Стосовно Віри Савченко порушено кримінальну справу в Росії", - повідомив Фейгін.

Зокрема, у дорученні говориться, що Віра Савченко "систематично порушувала встановлений порядок судового засідання шляхом висловлювання несанкціонованих реплік з місця, за що головуючим суддею неодноразово попереджалася про неприпустимість порушення регламенту судового засідання".

Також стверджується, що сестра Савченко проігнорувала зауваження судді з цього приводу, після чого суддя звернувся до судових приставів із проханням видалити її із залу судового засідання.

"Савченко В.В., під час її видалення із залу судового засідання... вимовила на адресу головуючого судді Ісмаїлова В.Д. фразу: "Не суддя, а чмо", - сказано в дорученні.

У дорученні наголошується, що в разі прибуття Віри Савченко до Ростова-на-Дону її необхідно допитати.

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Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Ілля Новіков повідомляв, що сестру Савченко хотіли затримати в Чечні за образу судді.

Наприкінці серпня 2015 року в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно двох громадян України Карпюка і Клиха за обвинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках. Карпюка російські спецслужби викрали в березні 2014 року. Клиха було затримано в серпні 2014 року в російському місті Орел.

Зараз Верховний суд Чечні розглядає їхню кримінальну справу. Суд офіційно залучив Віру Савченко як громадського захисника Клиха і Карпюка.