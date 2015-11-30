В окупованому Севастополі припинено рух пасажирських катерів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У зв'язку з посиленням північно-західного вітру і хвилювання моря з 13:20 29 листопада до поліпшення погоди припинено рух катерів за маршрутами: Нахімова – Північна, Артбухта – Радиогорка, Нахімова – Голландія (Інкерман). Перевезення пасажирів здійснюється автомобільним транспортом із площ Нахімова та Захарова», – йдеться у повідомленні прес-служби окупаційної влади міста.

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У знеструмленому місті єдиним видом пасажирського транспорту залишаються автобуси.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі через брак електроенергії припинено рух тролейбусів. Окупаційна влада була змушена піти на цей крок, оскільки місто забезпечене електроенергією лише на 40%.