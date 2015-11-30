У Києві протестувальники штурмували офіс Ріната Ахметова (відео)

Про це йдеться в повідомленні Громадського радіо.

Зазначається, що представники ОУН та об'єднання «Революційні праві сили» намагались з боєм потрапити до будівлі СКМ.

Спочатку біля сотні людей зібрались на Майдані. Один із спікерів казав, що все має бути за законом, ці слова обурили людей — вони почали кричати та перебивати його. Мікрофон взяв один з присутніх чоловіків: «Закон повинен бути один! Вони створюють закони для нас, самі їх не виконують. Розмови про закони вже закінчились. Є вороги України олігархи. Ми повинні звільнити Україну від цих людей. І переможемо, коли ми будемо в єдності, а не розводить розмови. У нас є завдання — ми йдемо до Ріната Ахметова. Все, досить розмов».

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Після цього люди рушили на вулицю Десятинну, 3-А, де розташований офіс компанії СКМ Ріната Ахметова. Численні сили правоохоронців рушили за ними.

Біля офісу протестувальники спробували потрапити в будівлю, ламали двері. Представники МВС заблокували підхід до дверей, тоді люди в камуфляжі запалили фаєри та кидали їх в правоохоронців. Також в бік правоохоронців летіли димові шашки. Кількість силовиків та протестувальників була приблизно однакова – біля сотні.

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Згодом, силовики спробували витягнути одного з чоловіків у камуфляжі, натовп став його відбивати, сталась бійка й штовханина. Перепало також присутнім жінкам.

Лунали гасла «Революція» та «Ахметов, геть з України», а також ксенофобські вигуки та образи на адресу Ахметова та міністра Арсена Авакова. Зазначається, що протестувальники просили силовиків одуматися, «бо буде кров».