Ельдар Рязанов: як знімалися фільми, котрі ми не забудемо

Ельдар Рязанов, режисер, внесок якого в історію кіно важко переоцінити. Його фільми "Карнавальна ніч", "Бережися автомобіля", "Жорстокий романс", "Вокзал для двох", "Іронія долі або З легким паром" розійшлися на цитати і переглядаються на одному диханні навіть через десятиліття.

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За свою більш ніж 50-річну кар'єру Ельдар Олександрович подарував нам понад 30 стрічок. І це лише у ролі режисера. Його роботи миттєво ставали хітами кінопрокату, а без "Іронії долі" не обходився жоден новий рік для багатьох із нас.

Сам Рязанов говорив про себе скромно: "Я себе ніколи не відчував класиком - ні кіно, ні літератури". Мільйони вдячних глядачів вирішили інакше: геніальний режисер увійшов до канону російськомовного кіно ще в середині кар'єри.

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Ми підготували добірку кадрів зі зйомок його найвідоміших стрічок і пропонуємо згадати їх ще раз.