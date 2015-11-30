У Сумах вводять нову систему контролю за в'їздом до міста: стаціонарні блокпости замінять на мобільні

У Сумах запроваджують нову систему контролю за в’їздом в місто: існуючі стаціонарні блокпости замінять на мобільні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради в міськраді повідомив начальник сектору Сумського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області Микола Мальцев.

«Нині на основних в’їздах в місто встановлені стаціонарні блокпости, які обладнані системами відеоспостереження. Впровадження мобільних блокпостів дозволить на 100% контролювати всі околиці міста, зокрема в районах Червоного села, Баранівки, Веретинівки тощо», - зазначив Мальцев.

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За його інформацією, вказані заходи дозволять не тільки оперативно перекрити всі в’їзди та виїзди з міста, але й збільшити кількість автопатрулів, що цілодобово будуть пильнувати за порядком на вулицях обласного центру.

Крім того, керівництво ГУНП в області прийняло рішення про створення єдиного центру керування нарядами, які здійснюють охорону громадського порядку на території обласного центру. З цією метою всі державні та недержавні організації, що здійснюють охоронну діяльність, будуть переведені на єдину радіочастоту поліції.

«Нововведення дозволять збільшити ефективність корегування роботи піших і автопатрулів, оперативніше реагувати на можливі правопорушення, а також встановити щільний контроль за передмістям», – підкреслив Мальцев.