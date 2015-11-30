СБУ затримала банду, що готувала теракт у військовій частині в Рубіжному

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, теракт із застосуванням гранатометів, вибухівки та стрілецької зброї затримані мали вчинити на території військової частини, що розташована неподалік хімічного заводу.

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Організатор групи, мешканець Лисичанська, воював на боці бойовиків "ЛНР/ДНР" у тому числі в угрупованні "Оплот" під командуванням ватажка терористів Олександра Захарченка, брав безпосередню участь у боях в районі Донецького аеропорту. Крім того, диверсант проходив спецпідготовку у тренувальних таборах для бойовиків на території Росії та в окупованому Стаханові.

Отримавши від російського куратора завдання вчинити теракт, диверсант залучив до справи місцевих наркоманів та інших девіантів. Під час підготовки до акції зловмисник був затриманий співробітниками Управління СБ України в Луганській області спільно з поліцією.

Діяльність диверсантів розслідується відповідно до кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні та слідчо-розшукові дії. Встановлюється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.