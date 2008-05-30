У перекладі інструкції до вакцини знайшли помилки

Заступник міністра охорони здоров`я Валерій Бідний допускає наявність помилок при перекладі на українську мову інструкції з застосування вакцини проти кору і краснухи.

Про це повідомляє Обком з посиланням на Українські новини.

«Інструкція, яка вийшла з українським перекладом, не зовсім відповідає оригіналу», - сказав Бідний. Зокрема, він відзначив, що в інструкції, перекладеній українською мовою, присутня вказівка кольору вакцини, якої в інструкції-оригіналі немає.

«Чому надумали дописати, що вона повинна бути блідо-рожевою, блідо-жовтою я не знаю. В оригіналі немає описання кольору», - сказав він.

Бідний повідомив, що у зв`язку з цим проводиться службове розслідування.

За його словами, згідно з законодавством, вносити зміни в інструкцію має право тільки завод-виробник, в даному випадку - Serum Institute of India.