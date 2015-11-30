Діючого та колишнього київських прокурорів затримали на хабарі 150 тисяч доларів

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

"Завдяки зусиллям прокуратури Київської області... було затримано діючого заступника прокурора Подільського району Києва та колишньго прокурора цього ж району за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів", - написав він.

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За словами Куценка, гроші передавались за закриття кримінального провадження.

"Зазначена обставина у черговий раз засвідчує, що у прокуратурі немає своїх чи чужих. Порушив закон - то відповідатимешь на рівні з іншими!", - підкреслив він.

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