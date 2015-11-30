Діючого та колишнього київських прокурорів затримали на хабарі 150 тисяч доларів
19:50, 30 листопада 2015Суспільство
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За отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів затримано діючого заступника прокурора Подільського району Києва та колишнього прокурора цього ж району.
Двох прокурорів зловили на хабарі / gdefon.com
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.
"Завдяки зусиллям прокуратури Київської області... було затримано діючого заступника прокурора Подільського району Києва та колишньго прокурора цього ж району за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів", - написав він.
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За словами Куценка, гроші передавались за закриття кримінального провадження.
"Зазначена обставина у черговий раз засвідчує, що у прокуратурі немає своїх чи чужих. Порушив закон - то відповідатимешь на рівні з іншими!", - підкреслив він.
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