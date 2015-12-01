Більше половини українців упевнені, що під час військової загрози слід розраховувати тільки на себе - опитування

53% українців вважають, що під час військової загрози слід розраховувати тільки на себе.

Такі дані опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 по 23 листопада 2015 року, сьогодні оприлюднив на брифінгу співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Олексій Мельник.

Він зазначив, що так вважає більшість опитаних у всіх регіонах України.

В той же час 15,8% опитаних покладаються насамперед на допомогу країн ЄС та НАТО, 11,6% - на широку міжнародну допомогу.

30,5% респондентів вважають, що безпеку держави найбільшою мірою має забезпечувати потужна, добре озброєна армія, а 26,3% дотримуються думки, що це має бути миролюбна, ефективна зовнішня політика . В той же час 20,7% вважають, що необхідно вступити до НАТО.

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Стратегічними союзниками України респонденти називали США (39,1%), Польщу(34.2%), Німеччину (24%), країни Балтії (24%), Канаду (20,7%).

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що опитування проводилося ще до збиття Туреччиною військового літака Росії. Він не виключив, що якби це опитування проводилося зараз, то, зважаючи «на те пожвавлення, яке викликала ця новина в українському суспільстві, прихильників Туреччини як союзника було б значно більше ніж 3,6%.

За словами Биченка, у 2012 році стратегічними союзниками України найчастіше називали Росію (0,2%), Білорусь (25,9%), а зараз так вважає лише відповідно 5,9% та 11,9%.

Опитано 2008 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих районів Донбасу та Криму.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.