Міноборони України заперечує наявність символіки РФ на пам'ятному нагрудному знаку

Про повідомляє прес-служба оборонного відомства.

"Керівництво Міністерства оборони України категорично спростовує інформацію, яка була оприлюднена в ЗМІ щодо нібито зображення на Пам’ятному Нагрудному Знаку «Захисник Вітчизни» символіки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що даний знак був виготовлений з нагоди святкування Дня Збройних Сил України. "На Знаку — державна символіка країни: Державний Прапор України, Знак Міністерства оборони України, також зображено вишитий рушник, як символ міцної української родини. Також на Пам’ятному Нагрудному Знаку зображено танк Т−72 із характерними ознаками. Поруч із танком зображено військовослужбовця Збройних Сил України військ спеціального призначення, який екіпірований та одягнутий у форму зразка ЗСУ", - повідомили у відомстві.

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У Міноборони висловили обурення "наклепницькими публікаціями", які розміщуються з метою дискредитації ЗСУ та деморалізації особового складу. "Ініціатори розміщення та розповсюдження наклепницьких публікацій діють з метою підриву довіри суспільства до Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

Раніше член комісії державних нагород та геральдики Микола Чмир повідомив, що українських військових нагороджують "медалеподібним знаком", на якому нібито зображені російський танк Т-90 і солдат з російською гвинтівкою "Винторез".