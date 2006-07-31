Призначено заступника голови КМДА
14:44, 31 липня 2006Суспільство
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Ірена Кільчицька знайома з Черновецьким за попередньою роботою
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ заступником голови Київської міської державної адміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження мер підписав 17 липня 2006 року.
І.КІЛЬЧИЦЬКА (1968 року народження) з 1999 року по червень 2006 року працювала в акціонерно-комерційному банку „Правекс-Банк", де пройшла шлях від начальника відділення до віце-президента банку.
З червня 2006 року працювала радником Київського міського голови - виконуючим обов`язки заступника голови КМДА.
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