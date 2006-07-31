Призначено заступника голови КМДА

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження мер підписав 17 липня 2006 року.

І.КІЛЬЧИЦЬКА (1968 року народження) з 1999 року по червень 2006 року працювала в акціонерно-комерційному банку „Правекс-Банк", де пройшла шлях від начальника відділення до віце-президента банку.

З червня 2006 року працювала радником Київського міського голови - виконуючим обов`язки заступника голови КМДА.