УНІАН-Підтримка: користувачі підтримують жителів київської Воскресенки, протистояння між ЖЕКом та ОСББ у столиці і гривневий кредит за курсом долара

Найбільшу кількість «лайків» за другий тиждень роботи проекту УНІАН-Підтримка зібрало звернення Віктора Зайцева: «Жителі Воскресенки протестують проти незаконної забудови РК Переможець».

У цьому зверненні йдеться про те, як жителі столичного мікрорайону по вулиці Воскресенській «вимагають від влади будівництва школи та дитсадків, замість розбазарювання земель громади під незаконну забудову черговими бетонними монстрами».

Проблема місцевих жителів у тому, що за адресою Воскресенська, 2а, знаходиться 2 га промислової території, яку було з 2001 року надано Київрадою в оренду на 24 роки з цільовим призначенням "для обслуговування виробничої бази". За законом, на цій ділянці можна будувати житлові будівлі – це суперечить умовам договору оренди і містобудівного законодавства. Проте, ця ділянка виявився ласим шматком для забудовника, адже поруч - парк "Перемога" і озеро.

Відразу після місцевих виборів, 10 листопада цього року, на ділянку заїхала будівельна техніка...

На другому місці за народною підтримкою – звернення Юрія Лазнюка "ЖЕК від забудовника не передає будинок в управління законно створеному ОСББ" - історія про протистояння приватного Жеку і створеного мешканцями будинку 17-31А на провулку Коломієвському в Києві ОСББ, яка триває вже четвертий місяць.

Не дивлячись на те, що вже вступили в силу рішення Господарського та Окружного адміністративного судів міста Києва, якими було повністю відмовлено у позовах приватного жеку про скасування державної реєстрації ОСББ "Затишна оселя 17/31-А", керівництво ЖЕКу досі чинить опір у передачі своїх повноважень ОСББ.

На третьому місці проблема в оплаті кредиту, який, за словами заявника змушують платити за курсом долара, хоча він був узятий в гривні.

За правилами проекту УНІАН-Підтримка, додати свою проблему і попросити допомоги в її вирішенні може будь-хто через соціальну мережу Фейсбук, для цього слід коротко викласти суть проблеми. Всі питання виставляються на голосування користувачів соціальної мережі і читачів УНІАН. Три звернення, які набирають найбільшу підтримку аудиторії протягом одного місяця, приймаються командою УНІАН до вирішення.