Ці дані Росія використовує і для ударів по об’єктах, що можуть належати іноземним інвесторам.

Китай надає Росії супутникові дані, які країна-агресор в подальшому використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Про це повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров у коментарі Укрінформу.

Ві зазначив, що зафіксовано факти тісної взаємодії Росії і Китаю у "проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження".

При цьому, зауважив він, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам.

Водночас представник розвідки не оприлюднив конкретних деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Російські удари по Україні

Як зазначають в ISW, росіяни накопичують балістичні та крилаті ракети, щоб здійснити кілька великомасштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні з метою придушити українські системи ППО.

При цьому РФ цілеспрямовано завдає ударів по містах і об'єктах енергетичної інфраструктури, які не перебувають під активним захистом українських систем "Патріот", щоб збільшити ймовірність успішного ураження наміченої цілі.

