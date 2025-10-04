Цього року навіть Apple придумала, що поліпшити у фронтальній камері.

В інтернеті з'явилися подробиці про майбутню флагманську серію Samsung Galaxy S26. Повідомляється, що всі моделі збережуть 12-мегапіксельну селфі-камеру з автофокусом.

Компанія перейшла на 12-мегапіксельну селфі-камеру f/2.2 dual pixel PDAF із серією Galaxy S23 у 2023 р. Відтоді всі флагманські смартфони Samsung, зокрема й найтоповіший Galaxy S25 Ultra, оснащуються такою ж фронталкою.

Джерела зазначають, що, хоча Samsung могла б поліпшити селфі-камеру, додавши такі функції, як ширша діафрагма або більший сенсор, імовірність цих змін здається низькою. Реальна ставка компанії, як і раніше, робиться на програмну обробку та алгоритми ШІ.

Відео дня

Тим часом Apple нещодавно змінила дизайн своєї фронтальної камери, встановивши квадратний сенсор Center Stage 18 Мп, що забезпечує гнучкість у кадруванні без втрати якості та автоматичну зміну орієнтації відео/фото.

Що стосується основних камер, чутки вказують, що Galaxy S26 Pro отримає ті ж сенсори, що і Galaxy S25. Найтоповіший S26 Ultra, скоріш за все, теж збереже конфігурацію торішнього флагмана, але телефото-камеру, ймовірно, буде вдосконалено з 10-Мп до 12-Мп.

Презентація серії Galaxy S26 очікується в січні 2026 року. За наявною інформацією, Samsung візьме приклад з Apple і відмовиться від Plus-версії на користь тонкого S26 Edge. А базовий S26 отримає приставку "Pro", і називатиметься Galaxy S26 Pro.

Раніше в мережі з'явилися якісні рендери Galaxy S26 Ultra. Округлені кути і перероблений блок камер, як очікується, стануть головними змінами в зовнішньому вигляді майбутнього флагмана.

Вас також можуть зацікавити новини: