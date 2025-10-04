Українські спецпризначенці знищили сучасний російський корабель із ракетами "Калібр".

Сили спеціальних операцій України розкрили деталі операції з ураження російського малого ракетного корабля "Град" у Карелії.

Як зазначили у пресслужбі ССО, операція сталася о 04:31 4 жовтня в Онезькому озері. Спецпризначенці вразили малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (бортовий номер 575), коли він прямував із Балтійського до Каспійського моря.

Удар припав на праву частину відсіку силової установки, що призвело до серйозних пошкоджень судна. Додаткові подробиці наразі уточнюються.

Відео дня

"Град" є одним із найновіших кораблів Росії. Його ввели до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК", який використовується для ударів по Україні.

Ураження "Граду" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони в ніч на 4 жовтня уразили низку важливих об'єктів країни-агресора, зокрема, пошкоджено один з найбільших російських НПЗ та ракетний корабель.

Генштаб ЗСУ розповів лише про факт ураження судна, але не надавав додаткової інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: