Сили спеціальних операцій України розкрили деталі операції з ураження російського малого ракетного корабля "Град" у Карелії.
Як зазначили у пресслужбі ССО, операція сталася о 04:31 4 жовтня в Онезькому озері. Спецпризначенці вразили малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (бортовий номер 575), коли він прямував із Балтійського до Каспійського моря.
Удар припав на праву частину відсіку силової установки, що призвело до серйозних пошкоджень судна. Додаткові подробиці наразі уточнюються.
"Град" є одним із найновіших кораблів Росії. Його ввели до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК", який використовується для ударів по Україні.
Ураження "Граду" - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Сили оборони в ніч на 4 жовтня уразили низку важливих об'єктів країни-агресора, зокрема, пошкоджено один з найбільших російських НПЗ та ракетний корабель.
Генштаб ЗСУ розповів лише про факт ураження судна, але не надавав додаткової інформації.