НАТО створює 'Walmart' для дешевих знищувачей дронів, - адмірал Вандьє

Війна дронів змушує НАТО будувати "магазин" оборонних рішень

НАТО створює справжній "Walmart" (мережа гіпермаркетів у США - УНІАН) для перехоплювачів дронів. Альянс шукає дешеві рішення замість ракет і винищувачів, заявив адмірал П’єр Вандьє, Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО з питань трансформації, передає Business Insider.

За словами Вандьє, НАТО прискорює пошук економічно ефективних засобів боротьби з масовими атаками безпілотників, створюючи каталог доступних рішень, які держави-члени зможуть швидко закуповувати і розгортати.

Альянс працює над "масштабними" і відносно дешевими системами протидії — зокрема автономними безпілотниками-перехоплювачами, радарами для прогнозування траєкторій та засобами спрямованої енергії. Ідея — мати не одну універсальну "чарівну" систему, а широкий набір інструментів, які можна комбінувати й оперативно оновлювати в міру зміни загроз.

"Мета — економічно ефективне рішення, щоб відповідати на загрози", - сказав Вандьє.

Він порівняв майбутню платформу покупки з мережею на кшталт Walmart для засобів боротьби з безпілотниками (c‑UAS), де країни зможуть обирати й купувати доступні системи.

Одне з рішень, яке зараз проходить випробування, — безпілотник‑перехоплювач з вибуховою бойовою частиною, розрахований коштувати близько 20–40 тис. доларів — тобто приблизно стільки ж, скільки й ціль, яку він має знищити. Ідея в тому, щоб уникати економічно нераціонального застосування дорогих ракет "повітря‑повітря" вартістю сотень тисяч доларів проти дешевих дронів.

Рішення в НАТО набуло нового імпульсу після масованих атак російських безпілотників, під час яких кількість їхнього виробництва і застосування, за оцінками західної розвідки, може зрости до тисяч на ніч. Інцидент із перетином повітряного простору країн НАТО та випадки застосування винищувачів і ракет для перехоплення недорогих БПЛА поставили питання про ефективність традиційної ППО.

Вандьє підкреслив, що швидкість розгортання має ключове значення: "Потрібно щось, що ви можете розгорнути протягом тижнів чи місяців, а не років чи десятиліть". Він також попередив, що технології дронів і програмного забезпечення змінюються за лічені тижні, тож системи повинні постійно оновлюватися.

Окрім перехоплювачів, НАТО тестує радари, які прогнозують траєкторії, "стіну" з невеликих дронів‑щитів для крайніх випадків та зброю спрямованої енергії — лазери або мікрохвилі. Альянс готує "каталог рішень", з якого країни обиратимуть необхідні системи та визначатимуть обсяги закупівель.

Боротьба з дронами - досвід України

Як повідомляв УНІАН, Україна перетворюється на наддержаву дронів і навчає НАТО захищатися від гібридної війни Росії.

Нещодавні вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів у війні. Країни, серед яких Данія та Польща, розпочали спільні навчальні програми з українськими інструкторами, прагнучи перейняти досвід Києва у протидії безпілотникам.

