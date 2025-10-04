Росіяни завдають ударів по містах та об'єктах енергетичної інфраструктури, які не перебувають під активним захистом систем "Патріот".

Російські війська накопичували балістичні та крилаті ракети впродовж вересня, щоб здійснити кілька великомасштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія часто по кілька днів не використовує ракети в рамках нічних ударів по Україні.

"Російські війська, мабуть, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику кількість ракет спільно з великою кількістю безпілотників, щоб придушити українські системи ППО", - йдеться у звіті.

Зокрема, росіяни у вересні здійснили лише чотири нічні удари з використанням понад 10 ракет і проводили один нічний удар з використанням понад 40 ракет приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року.

"Це підкреслює нещодавню тенденцію Росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів у проміжках між найбільш послідовними, але меншими ударами Росії з використанням безпілотників".

При цьому в ISW зазначають, що російські сили продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для нанесення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи безпілотники і крилаті ракети для придушення української ППО.

"Росія може цілеспрямовано завдавати ударів по містах і об'єктах енергетичної інфраструктури, які не перебувають під активним захистом українських систем "Патріот", щоб збільшити ймовірність успішного ураження наміченої цілі", - пояснюють аналітики.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, 3 жовтня після російських ударів без електроенергії залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська на Донеччині. Також РФ масштабно вдарила по газовій інфраструктурі України, через що постраждали газовидобувні об'єкти в Харківській і Полтавській областях.

У ніч на 4 жовтня росіяни завдали ударів по важливих об'єктах електропостачання на Чернігівщині, близько 50 тисяч людей залишилися без світла.

