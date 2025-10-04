Російські війська накопичували балістичні та крилаті ракети впродовж вересня, щоб здійснити кілька великомасштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Росія часто по кілька днів не використовує ракети в рамках нічних ударів по Україні.
"Російські війська, мабуть, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику кількість ракет спільно з великою кількістю безпілотників, щоб придушити українські системи ППО", - йдеться у звіті.
Зокрема, росіяни у вересні здійснили лише чотири нічні удари з використанням понад 10 ракет і проводили один нічний удар з використанням понад 40 ракет приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року.
"Це підкреслює нещодавню тенденцію Росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів у проміжках між найбільш послідовними, але меншими ударами Росії з використанням безпілотників".
При цьому в ISW зазначають, що російські сили продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для нанесення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи безпілотники і крилаті ракети для придушення української ППО.
"Росія може цілеспрямовано завдавати ударів по містах і об'єктах енергетичної інфраструктури, які не перебувають під активним захистом українських систем "Патріот", щоб збільшити ймовірність успішного ураження наміченої цілі", - пояснюють аналітики.
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, 3 жовтня після російських ударів без електроенергії залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська на Донеччині. Також РФ масштабно вдарила по газовій інфраструктурі України, через що постраждали газовидобувні об'єкти в Харківській і Полтавській областях.
У ніч на 4 жовтня росіяни завдали ударів по важливих об'єктах електропостачання на Чернігівщині, близько 50 тисяч людей залишилися без світла.