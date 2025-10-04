Ціни підтримує відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. Про це повідомляють фахівці проекту EastFruit.

Станом на сьогодні вітчизняні тепличні комбінати пропонують овоч за ціною 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти пояснюють зростання цін обмеженою пропозицією тепличних огірків в умовах підвищеного попиту. Пропозиція овочу скоротилася через нестабільні врожаї – проблема торкнулася як стаціонарних комбінатів, так і плівкових теплиць.

Ціни підтримує відсутність конкуренції з боку імпортної продукції. Фахівці вважають, що зростання цін на місцевий продукт може призвести до суттєвого збільшення імпортних поставок.

Варто сказати, що навіть попри удорожчання овочу, сьогодні тепличний огірок в країні пропонують до продажу в середньому на 23% дешевше, ніж торік.

Раніше стало відомо, що наприкінці робочого тижня в нашій країні змінилися ціни на деякі ходові фрукти та овочі.

Так, зелена цибуля на "Столичному ринку" за тиждень здорожчала майже вдвічі. Якщо в понеділок овочем торгували по 100 гривень за кілограм, то у п’ятницю він коштував вже 180 гривень.

Найбільше за тиждень додала лохина – у п’ятницю її продавали за 350 грн/кг, що на 130 гривень більше, ніж станом на середу.

Також повідомлялося, що в Україні може подорожчати хліб, проте навряд чи зростання цін буде суттєвим.

