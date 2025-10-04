За його словами, Росія впровадила в країни ЄС "агентів і кротів", які відповідальні за запуск дронів.

Європі необхідно серйозно поставитися до загрози, яка походить від Росії, оскільки Володимир Путін буде ескалювати і загострювати ситуацію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю The Guardian.

Він зазначив, що Кремль уже перебуває у стані війни з Європою і назвав нещодавні атаки російських безпілотників на країни ЄС добре прорахованою спробою "перейти червоні лінії".

"Упевнений, Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю суперсилою", - сказав Кислиця.

Він також назвав дії російського лідера "нерозважливими, додавши, що вони ризикують викликати невдоволення Трампа, який, схоже, охолов до нього.

Перший заступник глави МЗС також заявив, що Росія впровадила в країни ЄС "агентів і кротів", які, за його словами, відповідальні за польоти безпілотників над аеропортами Данії та Німеччини, а також над військовими базами союзників.

"Він назвав їх консервами, які Москва може активувати або "відкрити" за необхідності", - пише The Guardian.

Кислиця заявив, що, на його думку, європейські лідери загалом розуміють загрозу, але додав, що багато інших, включно з експертами та фахівцями в Західній Європі, ще не усвідомили її.

"Багато політиків усе ще мислять у рамках моделей і алгоритмів минулого століття, коли війна означала введення військ і танків. У XXI столітті не потрібні танки, щоб поставити на коліна технологічно розвинені країни. Кібервійна - це реальність. Для паралізації банківської системи не потрібні гаубиці. Використовуючи дрони розумно, можна досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби", - підкреслив він.

Дрони в Європі

Останнім часом випадки появи невідомих дронів у небі ЄС стали досить частими. Вони були зафіксовані над Данією, Швецією, Німеччиною та Бельгією.

Загроза від невідомих безпілотників уже призводила до закриття аеропортів і скасування десятків рейсів.

У Європі розглядають можливість будівництва так званої "стіни дронів" для захисту від ворожих безпілотників. Стіна складатиметься з радарів і систем ППО, розміщених уздовж східного флангу Європи.

Тим часом у Швеції створюють нову систему ППО для знищення невідомих дронів. Вона являє собою недорогу міні-ракету, яка використовує "кінетичну силу" для збивання дронів, і в 16 000 разів дешевша за винищувач.

